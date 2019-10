Circuit Zandvoort heeft belangrijke vergunningen voor uitbreiding binnen

ZANDVOORT - Circuit Zandvoort heeft belangrijke vergunningen van de provincie gekregen voor de uitbreiding voor de Formule 1 volgend jaar mei. De vergunningen zijn voor onder andere het plaatsen van tijdelijke tribunes, asfaltverharding en de aanleg van twee tunnels.

Dat meldt een woordvoerder van de provincie aan het Noordhollands Dagblad.

De vergunningen betekenen voor directeur Robert van Overdijk een 'mijlpaal voor het circuit'. Het was namelijk van belang dat de plannen voor de aanpassingen voor Zandvoort voldeden in het kader van de Wet Natuurbescherming. "De provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bevestigen met deze ontheffing dat Circuit Zandvoort zorgvuldig te werk is gegaan in voorbereiding op de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in 2020", aldus Van Overdijk.

De afgelopen maanden hebben verschillende belangenverenigingen geklaagd en geprotesteerd tegen de uitbreiding van het circuit. De natuur in de buurt zou enorme last ondervinden van de uitbreiding. Zo werd er afgelopen 15 oktober door diverse organisaties een kort geding ingediend omdat ze vonden dat er ten onrechte is gegraven in natuurgebieden.

Dinsdag doet de rechtbank uitspraak in het eerste kort geding. Daarin komt ter spraken of de de beschermde rugstreeppad en zandhagedis niet te veel hebben te lijden door het evenement en de voorbereidingen.