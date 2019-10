Lange file op A8 bij Westzaan door ongeluk: twee rijstroken dicht

ZAANDIJK - Door een ongeluk op de A8 tussen Westzaan en Zaandam staat er richting Amsterdam een lange file. De Vertraging bedraagt bijna een uur.

Op dit moment zijn twee rijstroken dicht. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.

Zwaan op de weg

Automobilisten die vanavond op de A7 richting Hoorn moesten rijden, konden iets later weekend vieren door een zwaan die roet in het eten gooit.

De ANWB meldde vroeg op de avond dat het dier in de middenberm tussen Zaandijk en Avenhorn vastzat. Omdat de zwaan voor gevaarlijke situaties op de weg zorgde, waren uit voorzorg meerdere rijstroken afgesloten. Op dit moment zorgt dat in de richting van Hoorn voor de meeste problemen. Er was daar een vertraging van bijna drie kwartier, maar dat neemt nu weer af.

Ook de andere kant op liephet behoorlijk vast. Daar moesten automobilisten rekening houden met een vertraging van bijna een half uur.