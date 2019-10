Overeenstemming nieuw coalitieakkoord Zaanstad: toch plek voor ruziënd VVD

ZAANSTAD - In Zaanstad hebben de partijen PvdA, ROSA, D66, CDA, ChristenUnie, VVD en GroenLinks overeenstemming bereikt over een nieuw coalitieakkoord. Eerder stapte de VVD uit de coalitie vanwege een intern conflict.

Het nieuwe akkoord draagt de titel 'De molen op de wind zetten' en zal binnenkort gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Ook zijn er al afspraken gemaakt over de kandidaat-wethouders en de portefeuilleverdeling.

Met die titel willen de partijen laten zien dat ze zich goed kunnen "aanpassen aan de omstandigheden", laten ze gezamenlijk weten. "Dat is precies wat wij proberen met de gewijzigde samenstelling van de coalitie en de aanvullingen op het bestaande coalitieakkoord. De aanvullingen richten zich met name op het verder vergroenen van onze gemeente, aandacht voor schoon vervoer en duurzaamheid."

Begin juli stapte de VVD uit de coalitie nadat twee wethouders hun ontslag indienden, onder wie Gerard Ram. Hij lag al langer onder vuur vanwege zijn drankgebruik. Eerder werden al twee raadsleden uit de partij gezet.

Op dit moment ligt het nieuwe coalitieakkoord nog voor bij de ledenvergaderingen van een paar partijen. Daarom wordt nog gesproken over een concept-coalitieakkoord. Het streven is om op half november, in een extra raadsvergadering, de beoogde nieuwe wethouders te installeren.