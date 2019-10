Overvaller tabakszaak Primera nog steeds spoorloos: "De eigenaar wordt hier overspannen van"

NOORD-SCHARWOUDE - De man die vanmorgen tabakszaak Primera in Noord-Scharwoude heeft overvallen is nog steeds spoorloos. Bij de politie kwam vanmiddag nog een melding binnen dat de man mogelijk de bus in was gestapt richting Alkmaar. Maar toen de politie de bus aan kant had gezet, verklaarde de chauffeur dat de man nooit is ingestapt.

De politie heeft vanmorgen onderzoek gedaan naar de overval. De Dorpsstraat in Noord-Scharwoude was daardoor enige tijd afgesloten. Veel omwonenden hebben niets gemerkt van het incident. "Ik heb er niets van gezien", vertelt een van hen aan NH Nieuws. "Ik heb net een enquête van de gemeente ingevuld met vragen of ik me veilig voel in mijn buurt. Ik had gezegd: 'zeer veilig', maar daar moet ik maar een streep doorzetten."

Signalement

Er is een Burgernetbericht uitgestuurd, waarin wordt gevraagd om uit te kijken naar een donkere man met een zwarte Northface-jas en zwarte broek. Hij zou rond de 1.75 meter lang zijn.

Het is niet de eerste keer dat de Primera in Noord-Scharwoude te maken krijgt met criminaliteit. Al eerder werd er ook ingebroken. Dit keer is de verdachte er met een onbekende buit vandoor gegaan. "De eigenaar wordt er helemaal overspannen van", vertelt een omwonende. "Dit geeft absoluut geen rust in hun situatie." De Primera wilde niet reageren.