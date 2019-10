Vier vaten met gevaarlijke stoffen gevonden in sloot in Spaarnwoude

SPAARNWOUDE - In een sloot bij het recreatiegebied in Spaarnwoude zijn vanmiddag vier vaten met gevaarlijke stoffen gevonden. Het gaat vermoedelijk om drugsafval, maar daar wordt volgens de politie nog onderzoek naar gedaan.

De brandweer heeft de vaten uit het water gehaald. Er wordt op dit moment onderzocht wat er precies in zit. De tonnen werden gevonden door medewerkers van een bedrijf in de buurt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er vaten in de omgeving worden gevonden. Zes dagen geleden werden er in Vijfhuizen in een sloot al vijf vaten met gevaarlijke stoffen gevonden. Twee dagen eerder brandde er bij zwembad Zaangolf een voertuig uit waar mogelijk drugsafval in zat dat afkomstig was uit een xtc-lab.