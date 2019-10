Auto slaat over de kop en landt in Vogelenzangse voortuin

HAARLEM - Een auto met drie inzittenden is vanmiddag over de kop geslagen en tot stilstand gekomen in een voortuin van een woning aan de Vogelenzangseweg (N206) in Vogelenzang.

Rond 13.30 uur ontstond de ravage toen de auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Bij het geweld sneuvelde ook het tuinhek van de bewoners.

Politie, brandweer en ambulancedienst schoten te hulp. De inzittenden konden snel uit het voertuig komen en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond.

Berger met kraan

De schade is groot en de weg in de richting van Haarlem was lange tijd afgesloten. Een berger met een kraan moest ter plaatse komen om het voertuig uit de tuin te tillen.