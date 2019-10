Familie van doodgeschoten Zandvoorter moet leeuwendeel criminele erfenis aan Justitie afstaan

HAARLEM - Heb je een erfenis van je vermoorde man, moet je er ruim 400.000 euro van afstaan aan het openbaar ministerie. De vrouw en kinderen van de in 2017 doodgeschoten Zandvoortse goudhandelaar Hennie Schipper hebben met het OM een transactievoorstel afgesproken. Daarmee zijn ze ook helemaal vrij van crimineel vermogen en kunnen dus ook niet meer vervolgt worden vanwege witwashandelingen.

Schipper is in 2017 op de parkeerplaats van de Van der Valk in Akersloot om het leven gekomen nadat hij onder vuur was genomen door een 49-jarige man. Uit onderzoek van de politie bleek volgens het OM dat de dader zou zijn afgeperst door Schipper. Deze Robert E. is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar.

Politie en Justitie stuiten bij het onderzoek ook op zogeheten crimineel vermogen bij de overleden Schipper. Uit onderzoek bij de Belastingdienst komt naar voren dat Schipper en zijn vrouw onvoldoende legale middelen hadden om in hun dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien. Toch hadden ze diverse luxe goederen en een huis met een WOZ-waarde van 1,2 miljoen euro. Het OM: "De herkomst van dit geld was niet te verklaren vanuit legale inkomsten."

Volgens het openbaar ministerie hield Schipper zich bezig met het organiseren en faciliteren van illegaal gokken op voetbalwedstrijden, 'soms gepaard gaande met dwang en afpersing'. Er was sprake van witwasconstructies. Het OM meldt dat Schipper een grote speler was in de illegale gokwereld en hij werd gelinkt aan drugshandel.

Hypotheek

Met valsheid in geschrifte en witwassen is Schipper aan de hypotheek van zijn huis gekomen, blijkt uit justitioneel onderzoek. Tijdens dat onderzoek is beslag gelegd op de woning in Zandvoort, een boot en een auto, gezamenlijk ruim vier ton waard. Het OM: "Deze voorwerpen behelzen een groot gedeelte van de erfenis."

Het openbaar ministerie neemt het overgrote deel van de erfenis van zijn nabestaanden af als vorm van rechtsherstel. Er is niet gebleken dat de nabestaanden ook bezig waren met criminele activiteiten. Schipper regelde de financiën in het gezin zelf en was volgens het OM ook 'dominant' en is het goed voorstelbaar dat zijn vrouw 'moeilijk weerstand heeft kunnen bieden'.

Criminele erfenis

Wel vindt het OM het aannemelijk dat de vrouw van Schipper had kunnen weten van de herkomst van de gezinsinkomsten. De weduwe heeft, na te zijn geconfronteerd met de criminele handelingen van haar man, 'vrijwel direct aangegeven afstand te willen doen van de gehele criminele erfenis'. "Dit omdat zij en haar kinderen zich niet schuldig willen maken aan (verdere) witwashandelingen."