Poëzie voor Allerzielen: Zaankanter schrijft gedichtenbundel voor Lichtjesavond

WESTZAAN - Speciaal voor de Lichtjesavond op de begraafplaats van Westzaan schreef Zaankanter Hans Kuyper het gedichtenbundeltje 'Nagedichten'. "Dat woord bestaat eigenlijk niet, maar het betekent zoiets van: na het leven", vertelt Hans tijdens de wandeling naar de begraafplaats. Het gitzwarte asfalt is net vernieuwd, daarom mag je er alleen nog op lopen. Ook op Allerzielen op 1 november wordt hier door tientallen mensen gelopen met een lichtje in hun hand. "Dan denkt iedereen aan zijn eigen dierbare doden."

Hans zal met Allerzielen zelf gedichten voordragen.Al lopend over het grind leest hij nu alvast het gedicht 'In het Veen' voor.

Fragment uit In het Veen

Hier te liggen, stil/ in het veen, onder de/ bomen en te horen hoe/ de reigers hun kroppen/ legen in hun kroost, hoe/ het water altijd watert/ langs het riet ...

"Een gedicht begint meestal met een gedachte", vertelt Hans over de totstandkoming van dit gedicht. "De gedachte was in dit geval dat je als Zaankanter je hele leven doorbrengt in het veen en daar ook eindigt. De plek waar je ligt, is de plek waar je altijd hebt gewoond."

Allerzielen gaat over het herdenken van je overleden dierbaren. Hans schreef een gedicht over het afscheid van zijn vader: 'De dood op zondag'. Over de dood van zijn zus Trudy, nu twee jaar geleden, heeft nog niet kunnen dichten. Wel is zijn bundel opgedragen aan Trudy: "In de hoop dat ik ooit voor haar een gedicht zal durven schrijven."

Het boekje Nagedichten is op 1 november op de Lichtjesavond verkrijgbaar.