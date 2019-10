Grondeigenaren verenigen zich tegen plannen provincie: "Dit zijn gewoon maffiapraktijken"

WIJDEMEREN - Zo'n 75 grondeigenaren uit Kortenhoef en Ankeveen zijn afgekomen op een bijeenkomst om te bespreken of en hoe ze zich gaan verenigen tegen de plannen van de provincie. De provincie is namelijk van plan om honderden hectare grond om te toveren tot een natuurgebied, maar die grond is nu nog in handen van particulieren en boeren. Zij zijn bang voor de toekomst van hun land.

De provincie heeft een grondstrategie voor het gebied geschreven en laat aan NH Nieuws weten dat één van de opgaven in het gebied is om circa 800 hectare nieuwe natuur in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) te realiseren. "Deze natuur wordt gerealiseerd op gronden die nu vaak een agrarische functie hebben." De boeren en andere grondeigenaren in het gebied krijgen twee jaar de tijd om dit zelf te realiseren of om hun grond te verkopen. De provincie heeft een rentmeester aangesteld die met de boeren in gesprek gaat.

Matthijs van den Adel, wonend in Kortenhoef, leidt de avond en vertelt over zijn eigen ervaringen met de provincie. "De provincie heeft een rentmeester aangesteld en die komt bij u langs met drie voorstellen. Één is: u verkoopt uw land aan de provincie. Twee is: zelf regulatie, dan gaat de provincie uw land inrichten en begroenen. Het laatste voorstel is dat u het land in eigendom behoudt en eigen beheer, maar u richt het dan zo in conform de normen van de provincie."

Zoals boer Henk zijn er nog veel meer in het gebied. De emoties lopen tijdens de bijeenkomst soms hoog op. "Dit zijn toch maffiapraktijken", was een van de reacties. Nu ze zich verenigen, hopen ze een vuist te kunnen maken richting de provincie. "Vereniging is belangrijk, omdat je dan met een mandaat van meerdere grondeigenaren concreet, consequent en direct met de provincie in onderhandeling kan treden. Wat je als individuele grondeigenaar niet of slechts ten dele kan", vertelt Van Den Adel. "Wij willen een natuur hebben, fauna en plantenrijk, maar vooral met een agrarische bestemming opdat we toch dat mooie landschap met vee erin conserveren", zo besluit hij.