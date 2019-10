Wereldwijd eet men gezonde spinazie uit Andijk

ANDIJK - Het is uniek wat in het kleine Andijk gebeurt: wereldwijd wordt er gezonde spinazie gegeten, die hier vandaan komt. Door steeds weer gezonde spinazierassen te ontwikkelen, wordt voedselverspilling tegengegaan, efficiëntie verhoogd en wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt.

De spinazie gaat volgens Marcel Bloemendaal onder andere naar China en de Verenigde Staten. Zaadveredelaar Pop Vriend Seeds is specialist in ziekteresistentie. Met name spinazie is, door het dunne blad, erg gevoelig voor ziektes. "Valse meeldouw vormt gele vlekken op het blad en uiteindelijk worden die bruin. Het kan een heel gewas verwoesten", legt Bloemendaal uit.

Hier zie je hoe valse meeldouw een blad spinazie aantast:





Ziektes als meeldouw kunnen zich razendsnel ontwikkelen en zich aanpassen aan de plant. Om gezonde rassen te kweken, worden ze eerst expres ziek gemaakt. Dat gebeurt in het laboratorium in Andijk. De zaden worden geplant en na twee weken wordt zichtbaar welke plantjes gezond zijn. Met die plantjes die sterk genoeg zijn, worden weer nieuwe rassen ontwikkeld.

Als een plantje ziek is, is dat al na een aantal weken zichtbaar in de vorm van lichte 'schimmelpluis':





Griepprik

"Je kunt ziekteresistentie het beste vergelijken met de griepprik bij de mens", aldus Bloemendaal. "Het kan zijn dat de griep zich muteert waardoor je toch weer ziek wordt." Om de rassen gezond te houden, is er continu werk aan de winkel. Ziektes keren namelijk altijd terug en het is onvoorspelbaar wanneer: "Soms duurt het drie jaar, soms na één jaar al, maar het kan ook veel langer duren."

Op de proefvelden in Andijk zijn de nieuwste rassen te zien variërend van spinazie met een heel groot blad (vaak voor machinale bewerking en diepvriesspinazie) tot hele kleine spinaziebladen die vers in de winkels komt te liggen.

De rassen staan op de velden van klein naar groot gerangschikt:





"De voedselproductie wereldwijd staat of valt met een steeds minder teeltareaal en dus de noodzaak voor gezonde spinazierassen", legt Jan de Visser uit. Al bijna dertig jaar werkt hij als veredelaar en als hoofd van het onderzoeksteam. "Door gezonde rassen te veredelen, kan er steeds meer geteeld worden op minder grond."

Efficiëntie

Recent zijn overheden, organisaties en wetenschappers een campagne gestart met als doel om in 2030 de voedselverspilling met de helft te verminderen. Veredelen levert niet alleen een betere efficiëntie op, ook hoeven er minder gewasbeschermingsmiddelen te worden gebruikt, zo legt De Visser uit. "Soms kan er zelfs tot negentig procent minder gewasbeschermingsmiddelen in de teelt te worden gespoten."