Ajax eerste Nederlandse club met realistische gezichten in FIFA

AMSTERDAM - Wie volgende week een potje FIFA op de Playstation, Xbox of PC speelt, krijgt nog realistischere gezichten van de Ajax-spelers voorgeschoteld. Ajax is de eerste Nederlandse club met officiële headscans in FIFA 20.

Voor het scannen van de spelers is een team van EA Sports, de ontwikkelaar van de voetbalgame, uit het Canadese Vancouver ingevlogen. Met specialistische fotoapparatuur zijn de spelers van Ajax vastgelegd. 'Hierbij werd gebruik gemaakt van 17 camerapunten en 17 flitsers om een gedetailleerde animatie te creëren', aldus de voetbalclub.

Na clubs als Paris Saint-Germain, Manchester United en Real Madrid is Ajax de eerste Nederlandse club waarbij dit is gedaan. Volgens de voetbalclub zijn ook de spelers erg te spreken over hun evenbeeld in het spel.

De update waarmee de headscans in het spel geplaatst, is vanaf 30 oktober beschikbaar voor Playstation 4, Xbox One en PC. Spelers kunnen na het downloaden van de update met de echt lijkende Ajacieden spelen.