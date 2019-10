Identiteit en doodsoorzaak van gevonden man in Wieringerwerf nog niet vastgesteld

WIERINGERWERF - De identiteit en de doodsoorzaak van de man die afgelopen dinsdag dood werd gevonden in het water bij de Zuiderdijk In Wieringerwerf kan nog niet worden vastgesteld. De politie is nog uitvoerig bezig met het onderzoek.

Het lichaam van de man werd ontdekt tijdens het uitbaggeren van de sloot. De man zou er al even liggen en niet de afgelopen week zijn gestorven. Hoe lang de man er precies lag en wanneer hij is overleden, kan alleen nog niet worden vastgesteld. De politie doet uitvoerig onderzoek en er is sectie verricht op het lichaam.

De prioriteit is om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. Dit gebeurt via DNA-onderzoek, wat volgens de politie mogelijk nog wel even kan duren. Naast de onbekende identiteit is ook nog niet bekend wat de doodsoorzaak is.

Marcin Dmytryszyn

De politie sluit niet uit dat het lichaam van de man van de 26-jarige Marcin Dmytryszyn uit Wieringerwerf is. Hij werd eind maart voor het laatst gezien bij het Shell-tankstations langs de A7 in Wieringerwerf. Sindsdien is hij als vermist opgegeven.