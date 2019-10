Gewapende mannen beroven pakketbezorger van goederen en auto: politie zoekt getuigen

HEEMSKERK - Er is gisterochtend op de Rosa Manussingel in Heemskerk een 23-jarige pakketbezorger door twee mannen overvallen met een wapen. Het slachtoffer is onder bedreiging beroofd van zijn auto en goederen. De politie zoekt getuigen.

Het gebeurde rond 10:15 uur. De pakketbezorger moest een pakket bezorgen op de singel, toen hij plotseling door twee mannen uit zijn grijze bestelauto werd getrokken.

Hij werd daarbij bedreigd en geslagen met een wapen. De verdachten gingen er vandoor met de bestelauto.

Lege wagen

Het voertuig werd vervolgens leeg aangetroffen in de Berliozstraat. De politie heeft de omgeving doorzocht met behulp van speurhonden. De verdachten zijn nog niet gevonden, de politie vraagt getuigen zich te melden.