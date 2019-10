Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in Amsterdam-Noord: woningen ontruimd

AMSTERDAM - Tijdens werkzaamheden in een woning aan de Zamenhofstraat in Amsterdam-Noord is een gasleiding geraakt. De brandweer heeft daarop uit voorzorg tien omliggende woningen ontruimd.

De brandweer kreeg rond 11.00 uur een melding dat een hoofdgasleiding was geraakt. Metingen wezen uit dat de concentratie gas in de omgeving snel opliep, waarna besloten werd om de omliggende woningen te ontruimen.

Netbeheerder Liander kwam snel ter plaatse en heeft het lek gedicht. Zodra metingen van de brandweer hebben uitgewezen dat alles weer veilig is, mogen de omwonenden terug naar hun woning.