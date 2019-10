Boeren hijsen Friese vlag bij kasteel Medemblik: "Vandaag zijn we Friesland-West"

MEDEMBLIK - In aanloop naar de symbolische contracttekening tussen Friese een Noord-Hollandse boeren op de Afsluitdijk, werd vanmorgen vroeg al de Friese vlag bij kasteel Radboud in Medemblik gehesen. De boeren willen bij Friesland horen, omdat die provincie soepelere stikstofregels aanhoudt.

Volgens initiatiefnemer Piet de Boer is er geen betere plek om de Friese vlag te hijsen: "Vroeger werden de West-Friezen hier bij Radboud onderdrukt door de Friezen. Maar vandaag is het een dag dat we weer bij elkaar worden gebracht."

Terwijl een selecte club trekkers zich op de naastgelegen dijk verzamelt, wordt om stipt 9.00 uur de vlag gehesen. "De Friezen hebben laten zien dat ze meer met de agrarische wereld op hebben. Daarom willen we liever bij Friesland horen dan bij Noord-Holland", zegt Cees Schouten. "Ik hoop gewoon door te kunnen zoals we nu boeren. We willen niet halveren in de veestapel of met andere, nog strengere wetten te maken krijgen", aldus mede-initiatiefnemer van de actie Koen Timmerman.

Een aantal boeren gaat deze middag ook naar de Afsluitdijk voor de symbolische ondertekening van het 'contract' met Friesland. "Goed om onze mede-provinciegenoten straks te ontmoeten".