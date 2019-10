Overval bij tabakszaak in Noord-Scharwoude, dader nog voortvluchtig

NOORD-SCHARWOUDE - In de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude is vanmorgen een overval gepleegd bij de Primera. De politie is nog op zoek naar de dader.

Er is een Burgernetbericht uitgestuurd, waarin wordt gevraagd om uit te kijken naar een donkere man met een zwarte Northface jas en zwarte broek. Hij zou rond de 1.75 meter lang zijn.

De verdachte is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Niemand raakte gewond.