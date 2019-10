Vluchtende automobilist in geleasede Mercedes reed politieagent aan: nog niet gepakt

STOMPETOREN - De automobilist die gister op de vlucht sloeg voor de politie en door verschillende gemeenten is achtervolgd, is nog niet gepakt. Hij heeft tijdens de ontsnapping een politieagent aangereden, toen hij via de berm bij de Noordervaart in Stompetoren probeerde te keren. Daarbij raakte de agent gewond. De dader reed in een geleasede Mercedes.

De achtervolging ging door meerdere plaatsen in Noord-Holland. De automobilist had namelijk daarvoor in Heemskerk al een stopteken genegeerd.

Zoals in onderstaande video is te zien, leidde die achtervolging onder meer over de Grote Houtweg in Beverwijk. Terwijl er een motoragent in zijn nek hijgde, racete de bestuurder daar rakelings langs enkele fietsers. Kort daarna staakte de politie de achtervolging.

Tekst loopt door onder de video.





Vervolgens reed hij via de A9 naar Alkmaar, waar de politie hem weer op het spoor kwam via de N242 naar Heerhugowaard. Toen racete de bestuurder er met hoge snelheid over de parallelweg vandoor.

Lees hier alles over die achtervolging: Politie achtervolgt automobilist van IJmond naar Alkmaar: verdachte ontsnapt keer op keer

Die achtervolging leidde uiteindelijk naar de Noordervaart in Stompetoren. Daar probeerde de automobilist te keren. In de berm kwam de auto stil te staan. De politie zette hun auto daarop vóór de auto van de bestuurder en één van de politiemensen stapte uit. 'Hij rende naar passagierszijde van de auto maar de bestuurder was niet van plan zich te laten pakken', aldus de politie in een bericht.



Beenwond

De bestuurder zette zijn auto in zijn achteruit en gaf gas. Daarbij werd de politieman aangereden en raakte gewond aan zijn been. 'De dader scheurde vervolgens weer weg.' In verband met de verkeersveiligheid heeft de politie besloten de verdere achtervolging te staken.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de bestuurder van de lease-auto.