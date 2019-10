HSV Sport 1889 helpt Mans en Jan met opslagruimte voor kinderfietsen: "Sprakeloos"

ZWAAG - Geweldig nieuws voor de kinderfietsenactie van Jan Kooijman en Mans Semler. HSV Sport 1889 uit Zwaag biedt de twee mannen uit het dorp de helpende hand door ruimte beschikbaar te stellen voor een werkplaats en voor opslag van de opgeknapte kinderfietsen. "De gesprekken zijn vanaf het begin heel goed geweest", vertelt Jan aan mediapartner WEEFF. "We zijn heel blij er mee."

"We zijn een tijdje geleden in onderhandeling gegaan met voorzitter Rob van Drimmelen van HSV Sport", laat Jan weten. "Zij hebben ons een soort kleedkamerruimte gegeven waar wij, als het wat slechter weer is, aan het werk kunnen. Deze ruimte is van alle gemakken voorzien en we kunnen nu beginnen om de ruimte klaar te maken."

"Het is echt te gek dat wij deze ruimte kunnen gebruiken", gaat Jan verder. "Onze huizen worden nu een stuk ruimer en Mans kan nu alle spullen uit zijn tuin ook op gaan ruimen. Als iemand een fiets kwam halen, namen ze zelf een oude fiets mee of onderdelen, waardoor het bij ons steeds voller werd. Nu kunnen we op een minuut lopen vanaf onze huizen aan het werk."

"Als je iemand kan helpen, dan help je", vertelt Jan. "We zijn de actie vorig jaar gestart en sindsdien hebben we 401 fietsen weggegeven. We hadden dit nooit verwacht en kunnen wel stellen dat de actie een beetje boven ons hoofd is uitgegroeid. Het blijkt gewoon dat dit hard nodig is. Het mooiste voor ons is als je een kindje blij weg ziet gaan op een nieuwe fiets."

Zeecontainers

Naast de beschikbaar gestelde ruimte door HSV Sport zijn de mannen nog op zoek naar twee zeecontainers. "Daar willen we een opslagruimte maken voor de fietsen en voor alle onderdelen die worden aangeleverd. We krijgen ontzettend veel spullen van sponsors en zijn trots op iedereen die met ons meehelpt. We hopen deze containers zo snel mogelijk bij de nieuwe ruimte te hebben."