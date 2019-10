Eén jaar na het faillissement van MC Slotervaart heerst er nog veel boosheid

AMSTERDAM - "Het ziekenhuis is failliet." Het is vandaag precies een jaar geleden dat dit de boodschap was aan de medewerkers en patiënten van het MC Slotervaart. Een jaar na dato is de toekomst van het ziekenhuis nog altijd niet definitief en overheerst er bij oud-medewerkers nog pijn en woede.

"Ik was die dag gewoon aan het werk", vertelt oud-telefonist Henk Kortschot. Om het personeel in te lichten, organiseerde het ziekenhuis op 25 oktober 2018 twee bijeenkomsten in het ziekenhuisrestaurant - allemaal tegelijk zou namelijk niet passen.

"Henk, jullie zijn failliet"

"De grap was dat er een bespreking zou komen en ik zat in de tweede groep", vertelt Henk. Maar voordat ik daar kwam, werd ik al gebeld door mijn vrouw. Zij had het al via de radio gehoord. Ze zei "Henk, jullie zijn failliet". Maar ik had het wel verwacht. "Het salaris zou op 25 oktober worden gestort", grinnikt hij. "Dat ging dus niet door."

Een grote verrassing was het faillissement op dat moment ook niet. Het Slotervaart had enkele dagen eerder al uitstel van betaling aangevraagd. Een vele malen ondertekende petitie en protesten van het personeel konden het tij niet meer keren. Nog voordat het ziekenhuispersoneel het droevige bericht kreeg, stonden de verhuiswagens al voor de deur.

"Dolksteek"

Het was zorgverzekeraar Zilveren Kruis die uiteindelijk besloot om de geldkraan dicht te draaien. Die beslissing kan nog altijd rekenen op veel pijn en woede van oud-medewerkers. "Dat wordt nog heel diep gevoeld", licht Steven Fischer, voorzitter van de medische staf, toe. "Het voelde als een dolksteek in de rug. Te vergelijken met als iemand vreemdgaat; je vertrouwt ergens op, maar als het erop aankomt is een zorgverzekeraar gewoon net als een schadelastverzekeraar."

Dat het ziekenhuis ook voor die beslissing al financiële problemen had, erkent Fischer wel. "Het was voorstelbaar dat er vragen gesteld werden en dat Zilveren Kruis geen vertrouwen had in de governance. Maar dat dit over de rug van de medici en patiënten werd besloten, dat had anders gekund."

Lees ook: 1,2 miljoen ziekenhuisgeld verduisterd: ex-directeur van MC Slotervaart voor de rechter

Voor de zomer werd duidelijk dat zowel de gemeente als het vastgoedbedrijf Zadelhoff interesse had in het kopen van het ziekenhuis. Zadelhoff wil het pand voor 45 miljoen euro kopen, een bedrag waarmee alle schuldeisers van het ziekenhuis - inclusief alle oud-medewerkers - afbetaald zouden kunnen worden. De gemeente kon dat bedrag niet neerleggen, waardoor hun bod werd afgewezen.

In juli leek na een rechterlijke uitspraak vervolgens de weg vrij voor Zadelhoff om door te gaan met de aankoop. "Uiteindelijk moeten alle crediteuren akkoord gaan. Als dat zo is, dan wordt het faillissement opgeheven", vertelt de woordvoerder van de curator.

Lees ook: Geen faillissementsonderzoek nodig, pand MC Slotervaart mag verkocht worden

Ondertussen zijn er nog iedere dag mensen in het pand aanwezig, onder andere om de opgevraagde patiëntendossiers op te sturen. "Iedere week komen er nog aanvragen binnen, die handelen we nog altijd af."