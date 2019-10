Vrachtwagen dreigt in de fik te vliegen in Westzaan

WESTZAAN - Er is gisteravond een brand ontstaan in een koelinstallatie van een vrachtwagentrailer in Westzaan. De chauffeur wist de vrachtwagen los te koppelen.

Dit gebeurde rond 23:00 uur.



De chauffeur van de vrachtwagen koppelde deze los op de Fokkemast. De brand was onderaan de trailer. De lading van de vrachtwagen bevatte voornamelijk vis.

De brandweer moest gebruik maken van een slijptol om bij de brand te komen, dit duurde ongeveer een half uur. Een technische mankement is vermoedelijk de reden van het ontstaan van de brand.