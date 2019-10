VIDEO: Automobilist wordt bijna aangereden door vluchtende Mercedes

NOORD-HOLLAND - De zwarte Mercedes die al de hele avond met de politie op de hielen door de provincie scheurt zorgt voor levensgevaarlijke situaties op de weg. In een video is te zien hoe de voortvluchtige bijna een tegenligger aanrijdt op de N242 vanaf Alkmaar naar Heerhugowaard.

De achtervolging begon iets voor zessen in Heemskerk toen de automobilist een stopteken had genegeerd. Op videobeelden is te zien hoe de zwarte Mercedes in Beverwijk vervolgens op hoge snelheid door de bebouwde kom heen schiet.

Terwijl er een motoragent in zijn nek hijgde, racete de bestuurder daar rakelings langs enkele fietsers. Toch kreeg de motoragent hem niet te pakken: vanwege de hoge snelheid werd toen besloten de achtervolging te staken.

Even later wist de bestuurder het nog bonter te maken: de snelheidsduivel rijdt in Alkmaar over de voet van een agent heen. Ook de Alkmaarse politie wist de vluchtende automobilist niet te pakken te krijgen. De zwarte wagen is vervolgens het laatst gespot in de omgeving Heerhugowaard.