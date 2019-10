Oppermachtig AZ laat niets heel van FC Astana

DEN HAAG - AZ heeft uitstekende zaken gedaan in de Europa League door FC Astana met maar lieft 6-0 te verslaan. Dat is de grootste overwinning in de hoofdfase van een Europese eindronde van een Nederlandse club sinds 19 jaar. In september 2000 won Ajax met 0-6 tegen KAA Gent. De Alkmaarders boeken hiermee hun eerste overwinning in de groepsfase van de Europa League.

Beginfase

De ploeg van Arne Slot neemt direct het initiatief in het Cars Jeans stadion in Den Haag. Dat resulteert in de beginfase al meteen in wat kansen voor onder andere Fredrik Midtsjø, die in het zijnet schiet en een gemiste kopbal van Ron Vlaar.

Veel hoekschoppen

Na ruim een kwartier telt AZ al maar liefst 5 hoekschoppen. Het wedstrijdbeeld speelt zich dan ook voornamelijk op de helft van de bezoekers uit Kazachstan af.

Doelpoging Astana

Eerste gevaar van Astana komt na een halfuur spelen. Na een corner komt de bal bij de tweede paal bij verdediger Beysebekov terecht. Hij schiet de bal maar net over de kruising.

Kans Wijndal

Niet veel later komt de eerste grote kans voor AZ. Na een goed uitgevoerde aanval schiet Owen Wijndal de bal via de keeper op de kruising, die de bal nog weet te toucheren.

Openingstreffer AZ

De voorsprong van AZ komt uiteindelijk via een strafschap. Een voorzet van Jonas Svensson raakt een hand van een Astana-verdediger en de scheidsrechter legt de bal op de penaltystip. Teun Koopmeiners blijft rustig vanaf 11 meter en zet AZ op een belangrijke 1-0 voorsprong.

Verdubbeling score

Een paar minuten later is het alweer raak voor AZ. Na een mooie aanval via de linkerflank komt de bal via een afgeketst schot van Svensson bij Myron Boadu terecht. Hij verdubbelt twee minuten voor het rustsignaal de voorsprong naar 2-0.

Tweede helft

Het eerste gevaarlijke moment van de tweede helft komt van Wijndal. Hij schiet de bal vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied maar net naast. Niet veel later is het weer AZ met een grote mogelijkheid. Boadu weet zijn voet echter niet volledig achter een lage voorzet van Svensson te krijgen en dus hoeft de keeper van Astana niet in actie te komen.

Controle AZ

Ook in de tweede helft zijn de grootste kansen voor de Alkmaarders. Na een uur spelen weet Boadu AZ bijna op een 3-0 voorsprong te schieten maar keeper Mokin is alert en snel uit zijn doel om de bal te blokken. Daarna krijgt Ron Vlaar nog een vrije kopkans, maar hij verwacht de bal niet en dus vliegt zijn poging over.

3-0 Stengs

Het derde doelpunt van de wedstrijd wordt gemaakt door Calvin Stengs. De bal komt na een schot van Oussama Idrissi via de keeper bij Stengs terecht en hij kan van dichtbij binnenschieten: 3-0. Stengs is daarmee betrokken bij 15 AZ-goals dit seizoen (8 goals en 7 assists).

Afstraffing compleet

Ondanks de 3-0 voorsprong neemt AZ geen gas terug. Na wederom een handsbal in het strafschopgebied krijgen de Alkmaarders na ruim 80 minuten spelen een tweede strafschop. Het is weer Koopmeiners die mag aanleggen en hij maakt er 4-0. En nog steeds neemt AZ geen genoegen met een 4-0 voorsprong. Invaller Yuki Sugawara krijgt de bal goed mee aan de rechterkant van het strafschopgebied en maakt zijn eerste Europese goal voor AZ: 5-0.

Slotakkoord blessuretijd

Het slotakkoord komt uiteindelijk van Oussama Idrissi. Hij komt goed naar binnen aan de linkerkant van het strafschopgebied en schiet de bal voor de zesde keer langs Astana-keeper Mokin.

Prachtige avond AZ

6-0 is dan ook de einduitslag en met deze prachtige overwinning doet AZ heel goede zaken in groep L van de Europa League. AZ staat met vijf punten tweede in de groep. Door de overwinning van Manchester United op bezoek bij Partizan Belgrado staan the Reds met 7 punten bovenaan. AZ wordt gevolgd door Partizan Belgrado (vier punten) en FC Astana (nul punten).

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar (69. Hatzidiakos), Wuytens (80. Clasie), Wijndal; Midtsjø, De Wit (71. Sugawara), Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.