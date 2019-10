Politie achtervolgt automobilist van IJmond naar Alkmaar: verdachte ontsnapt keer op keer

ALKMAAR - Een automobilist is vanavond in Alkmaar over de voet van een agent gereden. Dat gebeurde tijdens een politieachtervolging die was ingezet omdat de automobilist eerder op de avond in Heemskerk een stopteken had genegeerd. Uren later en diverse steden verder is de man nog steeds niet gepakt.

Rond 17.45 uur werd via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar een zwarte Mercedes met Nederlands kenteken, die zou zijn gevlucht vanaf het Kerkplein in Heemskerk. Wie de auto zag rijden werd gevraagd 112 te bellen. Navraag bij de politie leert dat de automobilist een stopteken had genegeerd, en de politie vervolgens de achtervolging inzette.

Zoals in onderstaande video te zien, leidde die achtervolging onder meer over de Grote Houtweg in Beverwijk. Terwijl er een motoragent in zijn nek hijgde, racete de bestuurder daar rakelings langs enkele fietsers. Toch kreeg de motoragent hem niet te pakken: vanwege de hoge snelheid werd besloten de achtervolging te staken.

(Let op: verhaal gaat door onder de video)



Uit een Instastory van wijkagent Virgil de la Haye blijkt dat de auto later op de avond in Alkmaar werd gespot. Ook daar werd de achtervolging ingezet, maar toen een agent te voet de automobilist tot stoppen wilde dwingen, reed de Mercedes over diens voet heen. Of de agent daarbij gewond is geraakt, is niet bekend.

(Let op: verhaal gaat door onder de afbeelding)

Het lijkt er op dat ook de Alkmaarse politie de vluchtende automobilist nog niet heeft kunnen aanhouden, want inmiddels wordt er ook in Heerhugowaard via Burgernet opgeroepen om naar hem uit te kijken.