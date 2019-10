Familie Damian (5) wanhopig: "De enige luxe die hij wil is bij z'n ouders en broer wonen"

DE KOOG - Net als ieder ander kind wil de 5-jarige Damian het liefst bij zijn ouders en zijn broer wonen. Maar als er niet voor januari een begin wordt gemaakt met de verbouwing van het huis van de familie in De Koog, wordt dit erg lastig. Damian, die aan een zeer zeldzame hersenaandoening lijdt, wordt te groot en te zwaar om hem gewoon te kunnen verplaatsen. De ouders, die de kosten voor de verbouwing niet kunnen dragen, zitten met de handen in het haar.

Hoe zwaar zijn tegenslagen ook zijn, Damian blijft een vrolijk kind. Zijn ouders willen alles voor hem doen, maar zonder aanpassingen wordt het gewoon onmogelijk om thuis voor hem te kunnen zorgen, schrijft mediapartner Texelse Courant.

Meer dan ton nodig

Door Damians aandoening kan de jonge Texelaar niet zelf te lopen of praten en is dus compleet afhankelijk van de zorg door zijn ouders of professionele begeleiding. Om deze zorg te waarborgen zijn er snel aanpassingen in de woning nodig. De kosten voor de verbouwing lopen al snel op tot meer dan een ton. Een groot bedrag, wat ook nog eens in korte tijd bij elkaar gebracht moet worden.

Lees ook: Ludieke onderbroekenrace voor zieke Damian (5): 'Wie rent er met me mee?'

Maar Texel laat de kleine Damian niet in de steek. Er zijn al diverse inzamelingsacties en evenementen opgezet om geld voor de familie bij elkaar te harken. Inmiddels hebben vrienden van de familie een stichting opgezet om de familie te helpen het nodige bedrag bij elkaar te krijgen. "Dit laten wij op Texel toch niet gebeuren? De enige luxe die Damian wil is in hetzelfde huis wonen als zijn ouders en zijn grote broer", staat op de website van Stichting 'Aangehaakt voor Damian'. "Gaan wij hem dit ontnemen of zetten we de schouders er onder? Iedere euro helpt om Damian een veilig thuis te geven waar hij zoveel mogelijk gewoon kind kan zijn."