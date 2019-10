Nieuwe creatieve broedplaats in voormalige fabriek aan de Zaan: "Kunst in breedste zin"

ZAANDAM - Zaandam is een creatieve broedplaats rijker: De Hellema. In de voormalige Hellema-fabriek aan de oever van de Zaan, waar ooit verpakkingen werden gemaakt, worden nu bijna zestig ateliers voor kunstenaars gecreëerd.

"En dan kunst in de breedste zin", vertelt directeur Els Bakker. "Toneel, muziek, ambachten en de grote kunsten."

De Hellema is de opvolger van de broedplaats in de Honigfabriek. Die locatie moet plaatsmaken voor woningbouw. Onlangs opende ook broedplaats De Hoop de deuren in Zaandam. En waar er in Amsterdam steeds minder mogelijk is op dit vlak, liggen er in Zaanstad juist kansen.

Projectleider Jaap Draaisma vertelt dat het enorme pand voor tenminste tien jaar voor hen is. De broedplaats huurt het pand van eigenaar van de voormalige fabriek. "Hij vindt het heel belangrijk dat er gewerkt blijft worden aan de Zaan", benadrukt Draaisma. "Dus hij vindt het prachtig dat wij weer een werkfunctie aan dit pand geven. En daarom heeft hij ervoor gekozen om het niet aan een woningbouwprojectontwikkelaar te verkopen. Daar zijn wij heel blij mee!"

De Hellema wil ook een sociaal-maatschappelijke taak vervullen. Zo zullen er koffie-ochtenden georganiseerd worden voor eenzame mensen. Ook wordt er voor kinderen een handarbeidplaats gecreëerd, omdat dat vak amper meer wordt gegeven op school.