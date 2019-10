Vuurwerkbom ontploft bij woning joods gezin: "Dit is antisemitisme"

HIPPOLYTUSHOEF - Bij een joods gezin in Hippolytushoef is in de nacht van dinsdag op woensdag bij hun huis aan de Elft een zware vuurwerkbom afgegaan. De explosie heeft veel schade aangericht. Volgens de moeder van het gezin was het een doelgerichte actie en het zoveelste incident in een reeks. De politie tast nog volledig in het duister over de dader.

Het gezin Schmidt bestaat uit een vader, een moeder en vijf kinderen tussen 16 en 25 jaar. Moeder Odile Schmidt: "Ik werd wakker gemaakt door mijn zoon. In de brievenbus bleek een rotje afgestoken te zijn. We wilden net weer naar boven gaan, toen er een enorme knal in de keuken was. Het raam was ontploft. Zelfs tien meter verder lagen scherven. Ik dacht: daar gaan we weer!"

Hakenkruizen in de sneeuw

Volgens het gezin is dit alweer het achtste incident in drie jaar tijd. In de twintig jaar dat het gezin in Hippolytushoef woont, zijn ze al tientallen keren lastiggevallen. "We hebben een boomstam door het raam gehad, en ook een ijsblok. Mensen die langsfietsen en 'kankerjoden' roepen. Hakenkruizen in de sneeuw voor ons huis. Dit is antisemitisme."



De politie wil niet voor de camera reageren, maar laat weten de zaak te onderzoeken. In al die jaren is er geen dader opgespoord, en ook nu heeft de politie nog geen verdachte op het oog.

Beloning voor gouden tip

Bezorgde bewoners uit de buurt hebben inmiddels 200 euro beschikbaar gesteld voor de gouden tip die naar de daders leidt.