Afgebrande surfclub was splinternieuw: "Opening was nog niet eens geweest"

OUDESCHILD - De surfclub op Texel die afgelopen nacht is afgebrand was splinternieuw. Zo nieuw, dat zelfs de officiële opening nog niet was geweest. "Het is daardoor een dubbele klap voor ons", zegt voorzitter Adriaan van Rijsselberghe. "Je werkt ervoor om iets moois neer te zetten en het is heel zuur als dat door de vlammen wordt ontnomen."

Adriaan van Rijsselberghe werd vanochtend met een onwerkelijk gevoel wakker. Hij kon niet geloven dat de surfclub echt was afgebrand. Zijn broer en windsurfheld Dorian trainde ook hier. "Ik dacht aanvankelijk dat het een grap was. En vervolgens hoop je nog dat de schade meevalt, maar het viel niet mee. Echt alles is weg."

Niet alleen het gebouw is afgebrand, ook van de inboedel - inclusief surfboards en rubberboten - is weinig over. De schade wordt geschat op minimaal 100.000 euro. "Na twee jaar wachten tot de club klaar was..." Hij is even stil. "Als het een oud gebouw was, is het heel vervelend, maar kun je er nog bovenop komen. Maar dit komt dubbel zo hard binnen. De opening zou in het voorjaar zijn. Dus voor we er gebruik van hebben kunnen maken, is het al verdwenen."

Secretaris Jakob Kooij geeft aan dat de brand een financieel drama is voor de club. "We waren niet verzekerd. Het materiaal is niet te verzekeren, en het gebouw is moeilijk." De politie gaat uit van brandstichting. "Dit ligt afgelegen en je gaat er niet vanuit dat het in de fik vliegt", besluit Van Rijsselberghe, nuchter.