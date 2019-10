Ouderen spelen McBingo tussen de milkshakes en Franse friet: "Denken ze toch nog aan ons"

HAARLEM - Tussen de hamburgers, frietjes en milkshakes speelden vanochtend twintig ouderen een potje bingo. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam wilden voor een studieproject eenzaamheid bestrijden, en nodigden ouderen uit verzorgingstehuizen uit om naar de McDonald's in Haarlem te komen. "Geweldig om te zien hoe leuk ze het vinden."

"Een valse bingo wordt niet getolereerd", zegt Sander streng. De ouderen moeten lachen. "Anders moet je voor straf een mop vertellen", vervolgt de student commerciële economie. Toch krijgt een oudere man het voor elkaar om tot drie keer toe onterecht zijn hand in de lucht te steken. Het zaaltje schiet in de lach. "Heb ik het nu alweer verkeerd?" vraagt de man zich hardop af.

Mounir Belhaj is één van de vijf studenten die de ochtend hebben georganiseerd. "Voor onze studie moeten we een project met maatschappelijk thema opzetten, en we zijn allemaal geïnteresseerd in eenzaamheid", verklaart hij. Zelf heet hij een bijbaan bij de McDonald's in het centrum van Haarlem. "Ik heb daar dus al een voet tussen de deur, en het leek ons een leuke plek om de ouderen te verzamelen." De fastfoodketen stemde in met het idee en verzorgt koffie, thee en gebak.

Koffie en gebak

"Heerlijk!" roept een vrouw uit Haarlem die vandaag meedoet aan de bingo nadat ze een hap van een cheesecake neemt. "Het is echt een uitje, hartstikke gezellig." Twee tafels verderop verklaart een collega-deelneemster dat ze goed op dreef is. "Ik heb al een prijs gewonnen, die geef ik aan mijn kinderen. Ik ben eigenlijk altijd wel goed in bingo."

De geoefende bingospeelster is blij met het initiatief van de studenten. "Zie je, ze denken toch nog een beetje aan ons", zegt ze in de pauze. "Ik vind dat ook wel nodig. Veel ouderen zijn alleen en durven de deur ook niet uit te gaan. Je moet een beetje brutaal zijn tegenwoordig, brutalen hebben de halve wereld."

Prijzen uit Haarlem

De prijzen zijn door ondernemers uit Haarlem beschikbaar gesteld. High tea's, rondvaarten en boeken: de vijf studenten hebben bij flink wat zaken aangeklopt. "Iedereen wilde direct meewerken", merkte Mounir. "Het is een maatschappelijk project, dat vindt iedereen toch mooi?"