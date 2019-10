Razzia Beverwijk krijgt een gezicht: Mary zoekt foto's honderden afgevoerde mannen

VELSEN-NOORD - Mary Bos uit Velsen-Noord is bezig met een zoektocht naar foto's van de 486 jongens en mannen die werden opgepakt bij de razzia van 16 april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord. Onder hen was ook haar vader Jaap Bos. Mary heeft inmiddels 180 portretten verzameld en droeg die collectie vandaag over aan Kamp Amersfoort, waar een wand met alle foto's wordt ingericht.

Ze heeft er dus nog zo'n driehonderd te gaan, maar ze houdt moed. De zoektocht is een missie geworden die ze per se goed wil afronden. "Als eerbetoon aan al die mensen die zijn afgevoerd. Het is belangrijk dat ze een gezicht krijgen en we aan ze blijven denken." Van de 486 mannen zouden er 65 Beverwijk nooit meer zien.



Mary's vader keerde wel terug, maar thuis werd zelden gesproken over zijn jaren in Duitsland. Daarin bleek hij niet alleen te staan. Mary: "Van mensen die hier foto's zijn komen brengen van hún vader hoor ik vaak hetzelfde verhaal."

De foto's worden volgend jaar tentoongesteld in Kamp Amersfoort, omdat de mannen daar tussen de razzia en het transport naar Duitsland werden samengebracht. "Heel bijzonder om mee te maken. En prachtig dat de wand er straks is. Want we mogen dit niet vergeten."