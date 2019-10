Na weken regen eindelijk tulpenbollen planten: "Land was veel te nat, de plassen stonden erop"

ZANDWERVEN - De tulpenbollen kunnen eindelijk de grond in en daar zijn de tulpenboeren in West-Friesland maar wat blij mee. "Het land was veel te nat, de plassen stonden erop. Maar nu kunnen we aan de slag", vertelt agrariër Johan de Wit.

De regenval in september en de eerste weken van oktober was extreem. Boeren moesten greppels aanleggen om het water van het land af te voeren. "Zelfs afgelopen maandag was het nog drijfnat." Maar de tulpenboeren kunnen nu opgelucht adem halen. De meeste percelen in West-Friesland zijn droog genoeg om te kunnen beginnen met het planten van de bollen en de voorspellingen zijn gunstig. De komende dagen lijkt het redelijk droog te blijven.

Schade

Loonwerker Gerjan van Diepen denkt dat het wel meevalt met de schade. "Het moet de komende weken wel zo blijven, het moet niet weer heel nat worden." Voor agrariers die producten in de grond hebben staan, zoals aardappelen en kool, zijn de gevolgen van het natte weer een stuk dramatischer denkt Johan de Wit. "Ja dat rot gewoon allemaal weg nu. Dat is verschrikkelijk."

Hij heeft wel vertrouwen in de komende periode. "We hebben wel vaker te maken gehad met natte periodes. Als we nu gewoon door kunnen gaan, dan staat alles er over tweeenhalve week in. Dat zou mooi zijn."