Ludieke boerenactie op Texel kent serieuze ondertoon: "De maat is vol"

TEXEL - Bezoekers welkom heten in het Fries, overal Friese vlaggen uithangen en Texelse plaatsnamen 'alvast' omzetten in het Fries. Het lijkt grappig, maar de actie om niet meer bij Noord-Holland te willen horen, heeft volgens de boeren zelf wel degelijk een serieuze ondertoon. "De maat is vol", aldus de actievoerende boer Marco Zoetelief.

Aangezien Noord-Holland vasthoudt aan de stikstofregels en Friesland deze heeft laten varen, hebben de boeren in Noord-Holland een bijzondere keus gemaakt. Ze willen voortaan bij Friesland horen. "Onze provincie heeft niet veel op met de boeren", zegt Marco Zoetelief. "En Friesland wel. Dus wij zeggen: we gaan wel weg."

En natuurlijk zijn de boeren niet echt serieus. "De druk moet op de ketel blijven. Er is in het verleden al zoveel gepraat. Maar de maat is vol. Het moet stoppen."

Morgen bieden Noord-Hollandse boeren hun Friese collega's een petitie aan waarmee ze aangeven zich bij Friesland te willen aansluiten. Dat gebeurt op de Afsluitdijk.