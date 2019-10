Scootmobiel belandt in kanaal Halfweg: bestuurder door duikers uit water gehaald

HALFWEG - Een scootmobiel is vanmiddag met de bestuurder er nog op in het water gevallen. Dit gebeurde in het kanaal bij Halfweg. Het slachtoffer is door brandweerduikers uit het water gehaald en behandeld door ambulancepersoneel. Volgens getuigen was het slachtoffer buiten bewustzijn en is er gereanimeerd, maar dat kan niet worden bevestigd.

De scootmobiel belandde door onbekende oorzaak in het Zijkanaal F, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland weten. Dat gebeurde ter hoogte van de (fiets)brug die Halfweg met recreatiegebied Spaarnwoude verbindt.

Brug afgezet

Een voorbijganger die de drenkeling spotte, heeft de hulpdiensten gealarmeerd. Het bruggetje werd tijdens de duikactie afgezet, zodat eventuele passanten de hulpverleners niet zouden hinderen. De woordvoerder laat weten dat de scootmobiel vlak bij de oever werd gevonden, en het slachtoffer ongeveer dertig metervan de kant werd gevonden.

Behalve politie, brandweer en ambulancepersoneel kwam ook het traumateam uit Amsterdam ter plaatse.

Of het om een man of een vrouw gaat, is niet bekend. Over de oorzaak van het ongeluk evenmin.