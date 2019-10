Rijksmuseum kan niet lachen om YouTubers die eigen schilderij naast Frans Hals hangen

AMSTERDAM - Twee YouTubers hebben afgelopen augustus hun eigen gemaakte schilderij opgehangen in de Eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het museum laat desgevraagd weten de actie niet op prijs te stellen, maar onderneemt geen actie tegen de twee.

Om zoveel mogelijk aandacht te krijgen halen YouTubers geregeld de raarste capriolen uit. Na onder meer het verstoren van een uitzending van RTL Boulevard, het omzeilen van de bewaking van festival Tomorrowland en het plaatsen van een wielklem op een politieauto, is dit keer het Rijksmuseum doelwit van jonge videomakers.

Op de video is te zien hoe de twee hun eigen kunstwerkje knutselen en de doeken vervolgens mee het Rijksmuseum in smokkelen. Ook aan een eventuele list is gedacht, indien de beveiliging wellicht moeilijk doet over het meebrengen van hun schilderijen. Wachtend tot er geen bewaker in de buurt is, hangen ze de schilderijen met zelf meegebrachte plakhaakjes naast een doek van Frans Hals uit 1622.

'Kwajongensstreek'

Het Rijksmuseum laat weten dat dergelijke acties niet de bedoeling zijn en kan er niet om lachen. Wel laat een woordvoerder weten dat de actie wordt beschouwd als een kwajongensstreek en dat er geen verdere stappen tegen de twee worden ondernomen. Dat de schilderijen niet in beslag genomen zijn bij de ingang vindt een woordvoerder logisch. "We zijn een open museum. Als mensen een schilderijtje in hun tas hebben, is dat niet verboden natuurlijk."