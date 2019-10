VVD Alkmaar wil regionaal drugsplan en meer controles bij evenementen na toename gebruik

ALKMAAR - Er moet meer gecontroleerd worden op harddrugs tijdens evenementen in de regio Alkmaar. Dat schrijft de VVD in een brief naar het college. Dit is naar aanleiding van de vorige week gepresenteerde 'Jongvolwassenenmonitor' van de GGD, waaruit bleek dat het drugsgebruik is toegenomen.

De VVD schrijft in de brief dat ze geschrokken zijn over het toegenomen drugsgebruik in hun gemeente.

In de Jongvolwassenenmonitor gaf 46,9 procent van de respondenten aan dat ze ooit eens harddrugs hebben gebruikt. In 2017 was dat nog 36 procent.

"De jongeren gebruiken de harddrugs voornamelijk bij het uitgaan (79,8 procent). Dat betekent dat we als gemeente een grote verantwoordelijkheid hebben", vindt de VVD-fractie. "Harddrugs zijn slecht voor de gezondheid, en daarbij wordt door het gebruik een criminele organisatie in stand gehouden."



De VVD vraagt wat de gemeente de afgelopen twee jaar gedaan heeft tegen harddrugs en of het college van plan om meer te gaan doen. De fractie wil meer controle op openbare evenementen én dat er samen met omliggende gemeenten en politie een plan wordt opgesteld om de drugstoevoer aan te pakken.