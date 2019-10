Wie pelt het snelst? Zaterdag Open Nederlands Kampioenschap Garnalen Pellen in Zandvoort

ZANDVOORT - Wie gaat de Zandvoortse Willemien Elsman, de koningin van het garnalen pellen, komend weekend van haar troon stoten? Of wordt ze voor de zesde keer op rij Nederlands Kampioen? Zaterdag wordt het NK Garnalen Pellen gehouden in strandpaviljoen Thalassa in Zandvoort.

Het is de tiende editie van het Open NK Garnalen Pellen. Iedereen met een beetje 'feeling' voor het pellen mag voor vijf euro meedoen. Zoals altijd worden de deelnemers onderverdeeld in amateurs en professionals. Maar dit jaar is er nog een extra categorie aan toegevoegd.

Groeps-pellen

Je kunt zaterdag namelijk ook als groep meedoen. In teams van vier personen wordt gestreden op de cup. Mochten je vingers dus na honderden garnalen zo moe zijn, dan is er altijd nog die collega, vriend of familielid die wel tot het eindsignaal door kan knallen en wie weet wel de titel binnen kan slepen. Het Open NK Garnalen Pellen begint om 16.00 uur.

Mocht je nog tips kunnen gebruiken, Willemien Elsman legt even uit hoe je net snelste kunt pellen