Vuilnis dagenlang voor deur van koffiezaak: "Dit is echt een treurige situatie"

HOORN - De eigenaar van het Koffielokaal aan de Lange Kerkstraat in Hoorn kijkt al dagen uit op een enorme hoop met vuilniszakken. Zij grenzen precies aan zijn terras. Op maandag zou de vuilnis al worden opgehaald. "Maar het staat er nu al vier dagen en HVC heeft meerdere keren beloofd om langs te komen. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen", vertelt Jesse van Heukelingen.

Jesse kwam dinsdagochtend aan in zijn zaak en zag de enorme vuilnisbelt voor zijn deur liggen. "Het moeten zo'n dertig á veertig zakken zijn. Ik heb toen gelijk HVC gebeld want de vuilophalers komen het vuilnis normaliter op maandag ophalen en dat was nu niet gebeurd", vertelt hij. Een medewerker van HVC vertelde aan Jesse dat er geen melding was geweest van de vrachtwagenchauffeurs en dat ze daarom van niets wist. Ze beloofde hem dat de vuilniswagen dinsdag zou komen.

Hoopvol keek Jesse er naar uit maar dinsdagavond sloot hij zijn zaak, nog steeds uitkijkende op een vuilnisbelt. "Ze zijn hier nooit meer langs geweest." Woensdagochtend belde hij weer met HVC die aangaf dat er volgens de chauffeurs 'helemaal geen vuilnis lag'. Inmiddels zit hij met de handen in het haar, maar het afvalbedrijf belooft hem morgen weer langs te komen. "Dan ligt het hier dus vijf dagen, áls ze komen. Dat kan echt niet."

Niet de eerste keer

Het is een vervelende situatie voor de Hoornse koffie-ondernemer. "Het is treurig. Ik probeer hier iets leuks neer te zetten voor de mensen die in Hoorn wonen. Ondertussen grenst mijn terras aan de vele vuilniszakken. Dat is echt niet leuk." Ook blijkt het niet de eerste keer dat dit gebeurt. Een mogelijke verklaring is de moeilijke aanrijroute. "Soms blokkeert een auto of kraan de Nieuwe Noord en dan komen ze niet. Maar ze kunnen omrijden via de Grote Noord, alleen wordt dat vaak niet gedaan."

'Ineens lukt het wel'

Ton Kuppens, die graag bij Jesse een kopje koffie komt halen, zag vanochtend de berg en vond het zo schrijnend dat hij besloot een bericht op Facebook te plaatsen. Dit viel Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer op, die de gemeente belde om zo snel mogelijk alles op te halen. "Een deel is een paar minuten geleden opgehaald, nu de rest nog", aldus Jesse. "Maar waarom lukt het Tonnaer wel om ze hierheen te krijgen en mij niet?"

NH Nieuws heeft HVC om een reactie gevraagd hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Het bedrijf geeft aan dat het inderdaad gaat om een opeenstapeling van dingen die niet goed zijn gegaan. Volgens HVC kon de chauffeur niet naar de locatie komen, door bouwwerkzaamheden op de aanrijroute. Waarom niet is omgereden via de Grote Noord is niet bekend. Het is ook niet bekend waarom op zowel maandag als woensdag geen melding is gedaan dat het vuilnis niet is opgehaald. Volgens HVC is er geen belofte gedaan om dinsdag langs te komen omdat de vaste aanrijdagen op maandag, woensdag en vrijdag staan.

Inmiddels heeft niet HVC maar de gemeente Hoorn nu de vuilniszakken weggehaald.