De Peiling: moeten we de wintertijd afschaffen?

NOORD-HOLLAND - Het is komend weekeinde weer zover: de wintertijd gaat in. De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uurtje terug. Een uurtje extra nachtrust is natuurlijk geen probleem, maar zijn zomer- en wintertijd nog wel van deze tijd? Of moeten we dat gedoe gewoon afschaffen?

De zomertijd werd in 1916 voor het eerst in Europa ingevoerd, maar werd in 1946 weer afgeschaft. In 1977 werd het systeem opnieuw ingevoerd, maar de Europese Commissie denkt al een paar jaar na over het opnieuw afschaffen van de zomertijd. Maar een besluit daarover wordt pas in 2021 genomen.

Standaardtijd

De wintertijd is feitelijk onze standaardtijd, de zomertijd is bedacht om energie te besparen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het effect van de zomertijd helemaal niet zo groot is. Het RIVM pleit ervoor om de wintertijd gewoon het hele jaar aan te houden.

In stapjes

De overgang van wintertijd naar zomertijd heeft het meeste effect op onze biologische klok. Hoogleraar Gerard Kerkhof van de Universiteit van Amsterdam raadt mensen aan om de klok dan in twee stappen van een half uur te verzetten. Je went dan makkelijker aan de overgang, maar het is ook een heel gedoe.

Wat vind jij?

Moeten we de wintertijd gewoon het hele jaar door aanhouden of ben je juist heel blij met het verschil tussen zomertijd en wintertijd? Laat het ons weten!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.