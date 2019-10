Auto beschadigd door brand in Haarlem-Noord

HAARLEM - Een fikse brand heeft vannacht een geparkeerde auto en fiets beschadigd aan de Reitzstraat in Haarlem-Noord. De brand brak rond 00.45 uur.

De brand was ontstaan bij een bank, die bestemd was voor het grofvuil. De politie was eerder aanwezig dan de brandweer en zijn direct begonnen met het blussen met brandblussertjes en water. Hierbij werden ze geholpen door buurtbewoners. De brandweer heeft bij aankomst de brand volledig gedoofd.

Lees ook: Auto volledig uitgebrand in Den Helder

Het snelle blussen van de brand heeft er helaas niet kunnen voorkomen dat een geparkeerde auto en fiets werden beschadigd door de hitte. De politie heeft nog onderzoek gedaan in de buurt, maar heeft niemand kunnen aanhouden voor het aansteken van de bank.

Brandstichting

Aan de nabij gelegen Spaarndamseweg is vannacht ook een persoonsauto in vlammen opgegaan, ook deze zou mogelijk aangestoken zijn.