Bibian Mentel over kritiek Dancing With The Stars: "Ze hebben gewoon een beetje liefde nodig"

LOOSDRECHT - Hoewel de meeste mensen Bibian Mentel bewonderen voor haar optreden in Dancing With The Stars, zijn er ook kijkers die vinden dat de competitie door haar deelname niet zuiver is. Als kankerpatiënte in een rolstoel zou ze bij voorbaat al veel meer emotie losmaken dan de andere - gezonde - deelnemers, redeneren haar criticasters. "Eigenlijk zou ik ze een knuffel willen geven, want volgens mij hebben ze gewoon een klein beetje liefde nodig."

Dat zegt ze in een interview met NH Nieuws. "Natuurlijk heb ik een aantal negatieve reacties gelezen, en uiteraard trek ik me ook wel aan, want zo ben ik. Maar het was het met name m'n zoon die zei: 'sorry mama, maar niet iedereen kan je leuk vinden'. En dat is natuurlijk ook zo."

Toch wegen de zure reacties geenszins op tegen de positieve berichten die ze ontvangt. "Bijvoorbeeld van mensen die - door ons te zien dansen op tv - ook in een rolstoel zitten en hebben besloten weer te gaan rolstoeldansen en te bewegen."

Mentel onderging onlangs een zware operatie, en probeert daarvan te herstellen. Eerder deze week werd er echter alweer een nieuwe tumor ontdekt, ditmaal in haar onderrug. Omdat de tumor zo groot is dat bestralen geen zin heeft, moet ze volgende maand opnieuw onder het mes. Desondanks danst ze aanstaande zaterdag de finale van het programma Dancing With The Stars.