KNRM redt hond na metershoge sprong van Noordpier

VELSEN-NOORD - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft vanavond een hond gered die van de Noordpier in Velsen-Noord was gesprongen. De hond maakte de smak van zes meter hoogte.

Omdat het laagwater was, kwam de hond op de stenen terecht. De hond was even daarvoor samen met een andere hond aan het rennen over het strand, maar kon niet meer stoppen. De andere hond stopte wel net op tijd.

Abseilen

Vrijwilligers van de KNRM uit Wijk aan Zee moesten abseilend van de pier om de hond te redden. De hond werd vervolgens in dekens bepakt en op een toegesnelde reddingsboot uit IJmuiden gezet. Even later kon het dier worden herenigd met zijn maatje en de eigenaresse.

De hond heeft mazzel gehad, laat een woordvoerder van de KNRM desgevraagd aan NH Nieuws weten. Het dier had ondanks de flinke val alleen wat schaafwondjes.

Vrouw naar ziekenhuis

Het is niet voor het eerst dat er een hond van de pier valt. Volgens de KNRM komt het elk jaar enkele keren voor. Begin dit jaar moest een vrouw nog worden opgenomen in het ziekenhuis, nadat zij bij de Noordpier het ijskoude water in was gesprongen om haar hond te redden.