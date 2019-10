Chelsea bezorgt Ajax eerste seizoensnederlaag dankzij laat doelpunt

AMSTERDAM - Door een tegendoelpunt in de 86e minuut heeft Ajax thuis verloren van Chelsea: 0-1. Invaller Michy Batshuayi was de maker van het doelpunt. Door de nederlaag hebben Ajax en Chelsea allebei zes punten na drie wedstrijden.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Er waren veel mogelijkheden op doelpunten, maar echte kansen waren schaars in de Johan Cruijff ArenA.

Afgekeurd

Toch scoorde Ajax na ruim een half uur spelen. Een van richting veranderd schot van Hakim Ziyech belandde voor de voeten van Promes, die vervolgens eenvoudig de bal in het doel tikte. Scheidsrechter Ovidiu Haţegan keurde de goal af op aanraden van de VAR. De aanvaller van Ajax stond namelijk een paar millimeter buitenspel.

Penalty?

Ook in de tweede minuut was Ajax al gevaarlijk. Na een schot van Donny van de Beek leek een Chelsea-verdediger hands te maken in het strafschopgebied. Er werd echter gevlagd voor buitenspel, terwijl daar geen sprake van was. Verder kregen de bezoekers twee kansen via Mason Mount en Callum Hudson-Odoi.

Paal

Na rust duurde het even voordat het duel weer op gang kwam. De beste kans op de 1-0 was voor de Mexiaanse middenvelder Edson Álvarez. Hij kopte na een hoekschop tegen de paal. Aan de andere kant schoot Batshuayi huizenhoog over toen hij vrij voor André Onana opdook.

In de slotfase ging het alsnog mis voor de Amsterdammers. Spits Batshuayi schoot hard raak via de onderkant van de lat. De assist kwam op naam van Christian Pulisic.

Later op de avond spelen groepsgenoten Lille en Valencia nog tegen elkaar. Lille verloor de eerste twee wedstrijden, Valencia won van Chelsea en verloor van Ajax. Op dinsdag 5 november staat Chelsea - Ajax op het programma in de volgende speelronde.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman (Huntelaar/89), Blind, Tagliafico; Álvarez (De Jong/89), Martínez, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Promes (Neres/74)

Opstelling Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori; Mount, Kovacic, Jorginho, Alonso; Willian (Pulisic/66), Abraham (Batshuayi/71), Hudson-Odoi (James/90)