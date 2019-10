Brexit aan Zee mikt op 8.000 verkochte kaarten: "Niet uitzwaaien, maar het beste wensen"

WIJK AAN ZEE - De kans dat volgende week donderdag op het strand van Wijk aan Zee tienduizend mensen Groot-Brittannië uitzwaaien, is inmiddels heel klein. Niet alleen omdat de Britse premier zijn stokpaardje - uiterlijk vertrek uit de EU op 31 oktober aanstaande - gisteren niet door het Britse Lagerhuis kreeg, maar ook omdat de animo voor het evenement Brexit aan Zee minder groot lijkt dan op basis van de interesse op Facebook werd gedacht.

Hoeveel kaarten er tot nu toe exact over de toonbank zijn gegaan, wil geestelijk vader Ron Toekook niet kwijt. "Maar we verwachten na het weekend 8.000 á 8.500 kaarten te hebben verkocht. Minder dan gehoopt, maar meer dan gedacht." Dat zou betekenen dat meer dan de helft van de mensen die via de Facebook-pagina hebben aangegeven erbij te zijn - 13.099 - er daadwerkelijk bij is.

Door de ontwikkelingen aan de overkant van Het Kanaal verandert ook het karakter van het evenement. "Het wordt waarschijnlijk geen daadwerkelijk afscheid, maar dan gaan we ze gewoon het beste wensen." Aan afblazen heeft hij geen moment gedacht, ook omdat hij en de gemeente Beverwijk inmiddels alles op alles hebben gezet om het evenement doorgang te laten vinden. "Want het zit inmiddels bij heel veel mensen tussen de oren."

Lees ook: Brexit blijft onzeker, maar het uitzwaaimoment in Wijk aan Zee heeft wel groen licht

Wie erbij wil zijn, betaalt 19,73 euro - of 1973 eurocenten. Een symbolisch bedrag, want in 1973 trad Groot-Brittannië toe tot de EU. Hoewel je voor minder in een overdekte bioscoopzaal kunt zitten, verwacht Toekook toch dat duizenden mensen het er voor over hebben. Ook financieel is een flinke opkomst een must, want de veiligheidsmaatregelen hakken er flink in. "Daar gaat ongeveer de helft van ons budget aan op."

Weer

Toekook verwacht dat veel mensen de weersverwachtingen afwachten, en dan beslissen of ze erbij zijn. Toch zou een blik op het langjarig temperatuurgemiddelde genoeg moeten zijn, benadrukt hij. "De afgelopen tien jaar is het weer de laatste dagen altijd goed geweest: altijd 14 graden, nooit storm, dus we gaan er vanuit dat ook dit jaar het zonnetje schijnt. En als het wel gaat regenen, kunnen mensen in de strandpaviljoens schuilen."

Lees ook: Gemeente steunt Brexit-uitzwaaievenement Wijk aan Zee: "Er komt kaartverkoop"

Behalve foodtrucks met hapjes uit tal van Europese keuken staan er ook artiesten. Eerder werd al bekend dat onder meer Lee Towers erbij is, maar vandaag laat Toekook weten dat hij ook in gesprek is met een 'grote band'. Om teleurstellingen te voorkomen geeft hij nog geen naam prijs, maar als de bandleden beschikbaar zijn, garandeert hij een spetterend optreden.

Lees ook: Ron wil Brexit-uitzwaaimoment op strand Wijk aan Zee: "Al duizenden reacties"

De parkeermogelijkheden lijken vooralsnog het enige losse eindje. "We hopen dat we met de beheerder van de Dorpswei rond krijgen dat daar tweeduizend auto's kunnen parkeren, want als dat niet lukt moet iedereen vanaf de Bazaar met pendelbussen naar Wijk aan Zee worden gebracht."