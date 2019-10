Secretaresse Roethof Advocaten mishandeld in kantoor in Amsterdam

AMSTERDAM - De secretaresse van advocaat Gerald Roethof is vanochtend mishandeld door een man in het advocatenkantoor aan de Ceintuurbaan in De Pijp in Amsterdam. Een verdachte is door de politie kort daarop opgepakt.

Volgens Gerald Roethof kwam de man vanochtend het kantoor binnen en vroeg hij naar een collega van een kantoor dat gelieerd is aan het kantoor van Roethof Advocaten. "Die collega werkt niet bij mij, werkt niet voor mij en was derhalve niet bij mij op mijn kantoor aanwezig toen die man binnenkwam", aldus Roethof. De advocaat benadrukt dat het niet om een cliënt van hem gaat.

'Schelden met lelijkste woorden'

"Direct bij binnenkomst begon dit heerschap met de lelijkste woorden denkbaar te schelden", aldus Roethof. Medewerkers van het secretariaat, die op dat moment alleen aanwezig waren op het kantoor, zouden de man daarop verzocht hebben om zich rustig te houden. "Dat heeft hij niet gedaan. Integendeel", aldus de advocaat. "Hij heeft mijn secretaresses aangevallen en mishandeld. Tevens heeft hij vernielingen op mijn kantoor aangericht."

Een van de vrouwen is volgens de politie overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden.