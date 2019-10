Beslag op geld en wapens bij invallen Huizen

HUIZEN - Bij invallen van politie en Defensie in meerdere panden in Huizen zijn gisteren twee vuurwapens en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ook is een 42-jarige man aangehouden omdat hij de wet op het bezit van munitie en wapens zou hebben overtreden.

Een politiewoordvoerster kon vanmiddag niet zeggen hoeveel geld in beslag is genomen. Ze wilde alleen kwijt dat het om een grote hoeveelheid ging.

Politie en militairen waren de panden binnengevallen nadat de recherche een melding had gekregen over verboden vuurwapens die daar zouden liggen. Naast geld en wapens vond de politie materiaal dat mogelijk is gebruikt voor in de hennepteelt.