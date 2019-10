Nieuw Atlantikwall Centrum in Huisduinen heeft meer bezoekers nodig

HUISDUINEN - Het museum in Huisduinen over de Duitse kustverdediging en de bombardementen op Den Helder kan wel een zetje in de rug gebruiken. Het nieuwe Atlantikwall Centrum ging eind mei open. Al best wat mensen hebben het bijzondere gebouw weten te vinden, maar de grote stromen bezoekers zijn tot nu toe uitgebleven.

Gastvrouw Karin van Rossum opent, in afwisseling met een collega, 's ochtends de deuren van het door de Duitsers gebouwde pand aan de rand van Huisduinen. Met een paar handelingen weet ze de expositie klaar te maken voor een nieuwe dag: "We hebben al best wat bezoekers gehad. Het wisselt van acht mensen op een hele zonnige dag tot soms wel 80 man."

Het uitblijven van het grote publiek ligt niet aan het enthousiasme over de expositie, merkt Van Rossum: "Mensen komen na een dik uur weer terug, hier bij de entree, en zijn dan erg verrast. De geschiedenis van Den Helder tijdens de Tweede Wereldoorlog kennen ze eigenlijk niet. Ook Duitse bezoekers zijn vaak erg onder de indruk als ze weer weg gaan."

Volgens de gastvrouw van het museum moet er misschien nog wat gewerkt worden aan de bekendheid. Toen het museum eind mei open ging was het toeristisch seizoen al flink op gang gekomen. Richting volgend jaar zal er nog wel reclame gemaakt worden. De ouderwetse manier van promotie doet inmiddels al zijn werk.

"Ja, via mond-tot-mondreclame gaat het al heel goed. Ik krijg heel veel mensen die het via via hebben gehoord. Of mensen die vertrekken en dan aangeven dat ze familie en vrienden warm gaan maken". Ook de aandacht voor 75 jaar vrijheid, dat landelijk wordt gevierd, zal volgens Van Rossum de nodige aandacht opleveren.