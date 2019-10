Live meekijken bij de opknapbeurt van schilderijen in het Westfries Museum

HOORN - Vier levensgrote schilderijen, schutterijstukken van Jan Albertsz Rotius, van het Westfries Museum in Hoorn worden deze week onder handen genomen. En het publiek mag meekijken hoe restaurateur Ronald de Jager de kunstwerken weer opknapt.

De Jager was eerder ook verantwoordelijk voor de restauratie van de zwaar beschadigde schilderijen die ooit gestolen werden uit het musuem en weer terug werden gevonden in Oekraïne. Daarmee vergeleken is het dit keer een peuleschil. Want nu is het niet zozeer een restauratie, maar meer een onderhoudsbeurt. "Restauratie gaat dieper de vernislaag in. En bij periodiek onderhoud gaat het om krasjes, spatjes en veegjes."

De bezoekers zijn enthousiast. "Heel leuk om te zien hoe deze meneer dat doet, en hoeveel werk dat is", vertelt een vrouw. Een man die speciaal voor het onderhoudswerk naar het museum komt is ook onder de indruk. "Het is wel erg leuk om te zien hoe ze dat doen en wat de achtergrond is van het werk. Dat is mooi."



Leuk om voor publiek te werken

En dat er dan over z'n schouder wordt meegekeken, maakt de restaurateur niet uit. "Ik vind het wel leuk. Als het nodig is kan ik me goed afsluiten, en anders vertel ik er graag bij. Alles op z'n gemak."



Morgen en overmorgen is de restaurateur nog live te bewonderen in het Westfries museum in Hoorn.