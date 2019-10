De Peiling: kun jij nog een woning kopen?

NOORD-HOLLAND - De woningmarkt in Nederland zit steeds meer op slot. De huizenprijzen blijven maar stijgen en starters komen heel erg moeilijk aan een hypotheek. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat een grote groep mensen tussen 20 en 45 jaar oud gedwongen is om in de vrije sector te huren. De huur slokt zo'n groot deel van hun inkomen op dat het onmogelijk is om te sparen voor een eigen huis. Kun jij nog aan een passende woning komen?

Mensen die zijn aangewezen op huurwoningen in de vrije sector verdienen te veel om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor huursubsidie en hebben ze ook niet de belastingvoordelen van huiseigenaren.

Woningnood

Omdat de vraag op de woningmarkt groter is dan het aanbod, blijven de prijzen voor koopwoningen stijgen. En de nieuwe woningen die worden gebouwd, zijn vaak duur. Het levert gemeenten meer op om dure koopwoningen te bouwen dan kleinere en goedkopere huizen. Studenten hebben na hun studie vaak ook een hoge studieschuld en kunnen daardoor een minder hoge hypotheek krijgen. Jongeren wonen daarom langer bij hun ouders of kiezen noodgedwongen voor een dure huurwoning.

Wat vind jij?

Kun jij nog aan een betaalbare woning komen? Of woont je afgestudeerde zoon of dochter noodgedwongen thuis? Of heb je een briljante oplossing voor deze problemen? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. Of mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl