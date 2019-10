Aanslagpleger bij station Amsterdam Centraal gaat in hoger beroep

AMSTERDAM - Jawed S., de man die vorige week werd veroordeeld tot bijna 27 jaar cel voor de aanslag op het Centraal Station vorig jaar zomer, gaat in hoger beroep. Dat laat zijn advocaat Simon van der Wouden weten aan AT5.

S. stak op 31 augustus vorig jaar twee Amerikaanse toeristen neer. Volgens de rechtbank ging het om een terreuraanslag. De in Duitsland woonachtige Afghaan kwam naar Nederland uit wraak voor de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Hij heeft volgens de rechter de Nederlandse bevolking vrees aangejaagd en geprobeerd de overheid te dwingen op te treden tegen de PVV-leider

Lees ook: Ruim 26 jaar cel voor Jawed S. na neersteken toeristen op Amsterdam Centraal

Schadevergoeding

De rechtbank veroordeelde Jawed S. tot 26 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. Daarnaast moet hij bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Omdat hij dat bedrag niet zal kunnen betalen, zal de Nederlandse Staat dat bedrag voorschieten en proberen te verhalen op de dader. Omdat hij dat in de praktijk waarschijnlijk niet zal kunnen betalen, zal hij een jaar extra in de gevangenis moeten doorbrengen.

Lees ook: OM eist 25 jaar cel tegen terreurverdachte Jawed S. na aanslag Amsterdam Centraal

Dwarslaesie

Eén van de slachtoffers werd in zijn rug gestoken en belandde in een rolstoel. De andere Amerikaan werd geraakt in zijn buik en arm en liep zenuwletsel op. Negen seconden nadat S. begon in te steken op de groep toeristen werd hij neergeschoten door een politieagent. Die had hem al in in het vizier, omdat S. zich verdacht gedroeg.

De agenten hebben door hun snelle optreden zeer waarschijnlijk meer slachtoffers weten te voorkomen.