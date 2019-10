Wakker Dier in actie bij Albert Heijn: blauwe bezorgwagens achtervolgd met billboards

ZAANDAM - Wakker Dier rijdt komende tijd in verschillende steden achter de blauwe bezorgwagens van Albert Heijn aan. De wagen van Wakker Dier heeft een groot billboard met daarop de tekst: Wij achtervolgen Albert Heijn net zo lang, tot ze de AH kip niet meer bezorgen. "Ook wij brengen onze boodschap nu tot op de stoep", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier in een persbericht.

De actie is een vervolg op de campagne die Wakker Dier voert om Albert Heijn te bewegen zijn kippen een beter leven te geven, zo valt in het persbericht te lezen. Daarvoor moet AH minimaal voldoen aan één ster Beter Leven keurmerk van Dierenbescherming. "Albert Heijn hanteert de laagste welzijnsstandaard voor zijn kip. Veel andere supermarkten zoals Jumbo zorgen beter voor hun kippen", schrijft Wakker Dier.

Volgens Wakker Dier zijn er 'geen supermarkten waar kippen minder ruimte krijgen dan de AH kip, die leeft met 16 op een vierkante meter'. "Ter vergelijking: bij Jumbo-kippen is dat 13 à 14 en bij biologisch 10 per vierkante meter. Door een gebrek aan ruimte raken de dieren gestrest. Soms lopen ze zelfs over elkaar heen, omdat ze geen kant op kunnen. Daarbij bekrassen ze elkaar. Zoveel kippen op een vierkante meter verhoogt bovendien de kans op pijnlijke voetzweren."