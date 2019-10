Tweede verdachte aangehouden voor schietpartij in Den Helder

DEN HELDER - Er is een tweede verdachte aangehouden voor de schietpartij op het parkeerterrein van een McDonald's in Den Helder. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Dit schrijft het Noordhollands Dagblad. Eerder werd al een man van 48 uit Leeuwarden aangehouden. Hij zou vanaf een scooter hebben geschoten. Beiden zitten nog vast.

Bij de schietpartij, bijna twee weken geleden, raakten drie mannen uit Hollands Kroon en Den Helder gewond. Zij zaten op dat moment in een auto.

Vorige week gaf de politie tegenover NH Nieuws aan dat de verdachten en slachtoffers elkaar leken te kennen. Nieuwediepers uitten eerder hun zorgen over de schietpartij. "Maar zo kunnen we de zorgen van mensen wegnemen dat er op los geschoten wordt in Den Helder", zo zei politiewoordvoerder Erwin Sintenie toen.